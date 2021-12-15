Судебные приставы подготавливают к сносу самовольную постройку, в которой располагается гостиница «Панорама»

фото службы судебных приставов
На исполнении в УФССП России по Владимирской области находятся исполнительные производства об обязании снести гостевой дом, расположенный по адресу: ул. Октябрьская, д.7-б.
В связи с неисполнением требований о сносе гостевого дома и прекращении деятельности, находящейся в самовольной постройке гостиницы «Панорама» должники более 60 раз привлечены к административной ответственности.
Чтобы обеспечить принудительное исполнение решения суда судебным приставом-исполнителем направлены постановления об отключении самовольного строения от сетей инженерно-технического обеспечения.
15 декабря самовольная постройка, в которой располагается гостиница «Панорама», отключена от сетей газораспределения.