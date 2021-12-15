Во Владимирской области тестируется первая солнечная сетевая электростанция

Во Владимирской области реализуется пилотный проект по применению технологии солнечной энергетики на объекте коммунального хозяйства. В этом году региональный Департамент ЖКХ тесно взаимодействует по его запуску с представителями компании Евросолар и швейцарскими производителями.

Солнечная сетевая электростанция мощностью 15 кВт установлена на очистных сооружениях в Судогде. Произведённое ей электричество будет использоваться внутренними электроприёмниками, что позволит сократить энергопотребление объекта. Тестирование оборудования позволит определить, насколько оно эффективно в нашем регионе, где не так много ясных и солнечных дней в году.

Кроме того, на базе Владимирского строительного колледжа следующей весной планируется запуск «Солнечной школы», где представители швейцарских компаний будут готовить специалистов для работы с используемым в солнечной энергетике оборудованием, которых на сегодняшний день в нашей стране очень мало.

В Департаменте ЖКХ отмечают, что взаимодействие со швейцарскими компаниями планируется продолжать и дальше: прорабатывается возможность применения энергоэффективных технологий в теплоснабжении.