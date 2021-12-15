Желающих восстанавливать Владимирский театр драмы вновь не нашлось

15 декабря подвели итоги второго аукциона на ремонт Владимирского драмтеатра, обьявленного дминистрацией области. Напомним, первый конкурс не состоялся, поскольку на него никто не заявился. Подрядчика, готового взяться за эту работу, вновь не нашлось и долгожданное восстановление драмтеатра, который пока играет на других площадках, вновь откладывается.

При этом по условиям контракта победитель конкурса должен был за 729,7 миллиона рублей (цену после первого неудачного аукциона не меняли) за 24 месяца полностью отремонтировать внутренние помещения театра, в том числе решить вопросы с техническим наполнением, обновить фасад и благоустроить прилегающую территорию.