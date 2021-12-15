Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 7:40

Житель Вязниковского района украл у односельчанина деньги и банковскую карту

Ей он расплачивался в магазинах
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя одного из поселков Вязниковского района по статье "кража", сообщает областное УМВД.

Установлено, что в начале декабря молодой человек, находясь в квартире у 59-летнего односельчанина, похитил принадлежащие ему 8 тысяч рублей, которые незаметно вынул из портмоне потерпевшего. Кроме того, он также украл банковскую карту, которой впоследствии расплачивался в магазинах. Сумма покупок с использованием чужой карты составила 5 тысяч рублей.

После поступившего в полицию заявления от потерпевшего, 23-летний житель Вязниковского района был задержан полицейскими и дал признательные показания.