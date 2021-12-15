Больше 21 тысячи человек получили выплату на питание и проезд детей из многодетных малоимущих детей

Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного минимума, в течение учебного года получают ежемесячную денежную выплату на питание и проезд для детей, учащихся в школе. В 2021 году её размер составляет 1560 рублей.

Выплата производится с сентября по май на основании удостоверения многодетной семьи, письменного заявления одного из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного учреждения.

По состоянию на 1 декабря эту выплату в регионе получили более 21 тысячи человек на сумму свыше 188 миллионов рублей.