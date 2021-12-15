Во Владимирской области 15 декабря коронавирус подтвержден у 290 человек

Во Владимирской области 15 декабря лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

67 заболевших во Владимире, 35 - в Ковровском, 31 - в Гусь-Хрустальном, 30 - в Муромском, 25 - в Александровском районах. По 14 случаев в Юрьев-Польском и Вязниковском районах, 13 - в Суздальском, по 11 - в Кольчугинском и Петушинском, 7 - в Собинском, по 6 - в Камешковском и Селивановском, 5 - в Меленковском, по 4 - в Гороховецком, Киржачском и Судогодском районах, 3 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 991 случай заболевания (17 918 сл. в г. Владимире, 8846 сл. в Гусь-Хрустальном, 8562 сл. о. Муром, 6117 сл. в Ковровском, 3972 сл. в Александровском, 3817 сл. в Петушинском, 3191 сл. в Юрьев-Польском, 3286 сл. в Вязниковском, 3308 сл. в Кольчугинском, 3226 сл. в Суздальском, 2516 сл. в Собинском, 2602 сл. в Киржачском, 1940 сл. в Меленковском, 1829 сл. в Гороховецком, 1615 сл. в Камешковском, 1367 сл. в Селивановском, 1059 сл. в Судогодском, 820 сл. в г. Радужном).