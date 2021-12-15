Только 22 процента работников Владимирской области точно останутся без корпоратива

18 процентов работающих жителей Владимирской области признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, 50% рассказали, что такие праздники бывают лишь изредка. Только для 32% корпоративы – регулярная практика. Таковы результаты опроса, который Служба исследований hh.ru провела совместно с сайтом Зарплата.ру.

Половина (50%) из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будет праздник в честь Нового года. Как правило, это начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%). Еще 28% отмечают, что компания пока не определилась, а 22% точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это отсутствием бюджета на праздник (35%) и сложной эпидемиологической обстановкой (24%). Кроме того, 22% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

52% компаний, которые все-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, 31% - онлайн. Еще 17% респондентов пока не знают деталей и затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае (50%) праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 31% будут отмечать в клубе или лофте, а 12% - на рабочем месте.

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