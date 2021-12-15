В Муромском районе горел дом

14 декабря в 21.33 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Муромский район, д. Савково, ул. Кооперативная, д. 5.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли.

Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.

Сгорела частично внутренняя отделка, имущество и кровля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.