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Происшествия14 декабря 2021 14:34

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Суздальском районе

Надзорное ведомство выяснит, имеется ли в случившемся вина дорожных службами
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, по факту случившегося 14 декабря на 240 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» аварии, инициирована проверка.

Напомним — водитель «Рено» выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус «Мерседес», ехавший из Иваново в сторону Владимира.

В результате аварии пострадал водитель легковушки и одна из пассажирок автобуса. В прокуратуре уточнили, что теперь им предстоит выяснить, имеется ли в случившемся вина коммунально-дорожных служб в плане своевременности уборки дороги.

Результаты проверки находятся на контроле руководства областной прокуратуры.