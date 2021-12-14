Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Суздальском районе

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, по факту случившегося 14 декабря на 240 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» аварии, инициирована проверка.

Напомним — водитель «Рено» выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус «Мерседес», ехавший из Иваново в сторону Владимира.

В результате аварии пострадал водитель легковушки и одна из пассажирок автобуса. В прокуратуре уточнили, что теперь им предстоит выяснить, имеется ли в случившемся вина коммунально-дорожных служб в плане своевременности уборки дороги.

Результаты проверки находятся на контроле руководства областной прокуратуры.