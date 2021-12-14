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Происшествия14 декабря 2021 14:26

В Суздале пожарный помог спасти ребенка, попавшего в серьезное ДТП

Прапорщик Артем Суханов возвращался домой, когда стал свидетелем аварии
Алексей КОТМЫШЕВ
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Происшествие случилось еще 26 ноября, однако известно о нем стало лишь сейчас. Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в тот день прапорщик Артем Суханов ехал на личной машине по улице Ленина, когда в районе дома №40 стал свидетелем ДТП: легковушка сбила двух девочек 2009 года рождения.

Пожарный тут же поспешил на помощь пострадавшему, вскоре к нему присоединилась фельдшер Марина Муравьева, также проезжавшая мимо. Обе девочки получили серьезные травмы, и одну из них, не дожидаясь приезда «скорой», увезли в больницу родители. Однако так получилось, что вторую забрать не вышло, и тогда Артем вместе с Мариной и мамой пострадавшего ребенка повезли вторую девочку в Областную детскую клиническую больницу.

К счастью, оба ребенка остались живы, но теперь им предстоит долгое лечение. Родные и близкие детей выразили спасителям их детей благодарность. Сам прапорщик Суханов ждет выздоровления детей, чтобы пригласить их на экскурсию в пожарную часть.