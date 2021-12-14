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Общество14 декабря 2021 13:58

В Киржаче должник заплатил долг по алиментам после ареста автомобиля

Мужчина всячески уклонялся от выплаты денег в пользу своего сына
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, 39-летний мужчина после развода с супругой по решению суда оказался обязан каждый месяц отдавать четверть своих доходов несовершеннолетнему ребенку, однако платить не спешил, и начал скрываться от бывшей жены, а заодно и от представителей правоохранительных органов.

Однако судебным приставам наконец удалось разыскать нерадивого отца, однако и на этот раз он не торопился с выплатой долга, который на тот момент составил 100 тысяч рублей.

Тогда судебные приставы выяснили, что мужчина владеет легковым автомобилем «Форд Фокус» 2008 года выпуска — на него и наложили арест.

Невозможность пользоваться машиной принесла ожидаемый эффект — мужчина полностью расплатился с сыном, и исполнительное производство было окончено, автомобиль хозяину вернули.