В Суздальском районе "Рено" столкнулся с рейсовым автобусом "Владимир - Иваново"

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

14 декабря около 12.35 на 240 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба областной полиции, столкнулись легковушка "Рено" и рейсовый микроавтобус "Мерседес".

По предварительной информации водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, в результате иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в рейсовый автобус «Мерседес», следовавший в сторону города Владимира из города Иваново. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено» - мужчина доставлен в больницу. Туда же скорая отвезла пассажира автобуса. Еще одной женщине, бывшей пассажиром микроавтобуса, помощь оказали на месте. Всего в рейсовом автобусе «Мерседес» находилось три пассажира.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району, они осуществляют регулировку дорожного движения в ручном режиме.