В Меленковском районе судебные приставы арестовали два автомобиля

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, на днях в Меленковском районе состоялся рейд, в ходе которого сотрудники ФССП посетили более 40 адресов неплательщиков. За время рейда 26 человек получили повестки в местный отдел ОСП, а в ряде случаев должники предпочли расплатиться сразу.

Так, при помощи мобильного терминала было оплачено порядка 100 тысяч рублей — по большей части это были долги по ЖКХ.

Тем не менее, в двух случаях приставы арестовали автомобили — без «железных коней» остались хозяин «Лады Приора» и владелец «УАЗа». В последнем случае 60-летний мужчина задолжал банку более полумиллиона рублей, и чуть раньше у него уже арестовали трактор. Его продали с аукциона, но денег на полное погашение задолженности все равно не хватило.

Судебные приставы обещают проводить аналогичные рейды и в других уголках региона.