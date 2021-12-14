Владимирскому «Водоканалу» не хватает денег на ливневую канализацию

В ходе заседания комитета горсовета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям, состоявшемся 14 декабря, руководитель финансового управления мэрии Владимира Вера Трусова озвучила цифру в 8 миллионов рублей, которая заложена на организацию и содержание ливневой канализации областного центра.

Между тем, депутаты подняли вопрос о том, что именно такую цифру каждый год закладывают в бюджете столицы региона, и ровно каждый год в городе ливневки лучше не становятся — по словам народных избранников, руководство «Водоканала» сетует, что этих средств категорически не хватает на строительство новых коммуникаций в условиях разрастающегося города. Особенно наглядно проблема видна после сильных ливней, когда улицы превращаются в озера.

В связи с этим депутаты приняли решение пригласить руководство «Владимирского водоканала» на комитет по ЖКХ, а затем рассмотреть вопрос на заседании горсовета с выходом на главу города. Специалисты должны будут не просто сделать доклад о своей работе, но внести конкретные предложения по улучшению во Владимире ситуации с ливневой канализацией.

В качестве одного из вариантов решения проблемы может стать включение Владимира в некую федеральную программу, благодаря чему финансирование может поступить из вышестоящих бюджетов.

Ориентировочно, вопрос может быть рассмотрен уже в феврале — нардепы областного центра рассчитывают решить проблему до начала сезона дождей.