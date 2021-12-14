Житель Коврова ударил своего соседа топором по голове

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Коврова. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, около 17 часов 22 августа между соседями на бытовой почве произошел конфликт. Обвиняемый не меньше двух раз ударил соседа топором по голове. Увидев, что из дома выбежала супруга потерпевшего с ребенком на руках, мужчина прекратил его бить.

Жизнь мужчине удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.