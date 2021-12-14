На реконструкцию моста через реку Колпь понадобится 120 миллионов рублей

13 декабря врио Губернатора Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Селивановский район. Глава региона проинспектировал социально важные объекты муниципального образования. В их числе − мост на реке Колпь на въезде в посёлок Красная Горбатка.

В следующем году его начнут реконструировать. Общая стоимость проекта – около 120 млн рублей, средства предусмотрены в областном и местном бюджетах. Планируемая дата окончания работ – 30 ноября 2022 года. Среди прочего подрядчикам предстоит оперативно перенести опоры ГТС, чтобы успеть войти в программу по расчистке русла реки Колпь.

Также в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" отремонтируют стадион «Олимп». На выполнение работ заключён муниципальный контракт стоимостью 273,6 млн рублей со сроком исполнения 31 октября 2023 года. Подрядчик обещает сдать объект гораздо раньше срока. Он будет включать футбольное поле с искусственным газоном и трибунами для зрителей, беговые дорожки, универсальную игровую площадку круглогодичного использования с искусственным льдом, площадки для воркаута, скейтбординга и ГТО, двухэтажный административный корпус с тренажёрным залом и помещениями для тренеров и персонала.