В Гороховце женщину задержали во время перевозки в такси наркотиков

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Гороховецкий районный суд вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в незаконном хранении наркотиков.

Как установлено судом, в июле текущего года дама собрала дикорастущую коноплю, общая масса которой в сухом виде составила более 700 граммов, и направилась на такси домой. Однако по дороге машину остановили сотрудники ДПС, а в ходе досмотра полицейские обнаружили у женщины незаконный «урожай». Наркотики были изъяты.

С учетом всех обстоятельств дела, а также с учетом того, что дама является инвалидом первой группы, суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.