Владимирские спортсмены привезли две серебряные медали с Чемпионата и Первенства Мира по тайскому боксу

С 5 по 12 декабря в Таиланде проходил Чемпионат и Первенство мира по тайскому боксу. Главные старты принимал Бангкок. Этот чемпионат был самым крупным с начала пандемии, в нем участвовало более 190 стран и около 2000 спортсменов.

От Федерации тайского бокса Владимирской области (спортивный клуб "Чемпион" Кольчугино ) выступали спортсмены в категории 12-13 лет - Лавр Кузнецов и в категории 10-11 лет - Кирилл Гощанский.

Ребята по итогам поединков завоевали серебряные медали.

- Чемпионат мира прошел налегке, я был полностью готов. Атмосфера располагала к достижению высокого результата, когда рядом с тобой на соседних рингах боксируют звёзды мирового уровня, - говорит Лавр Кузнецов. – Правда, очень расстроился, когда в финале уступил сопернику один балл. Я всегда тренируюсь на грани, ежедневно, много провожу времени в спортзале.

Кирилл Гощанский согласился выйти на ринг с соперником старше, в категории 50 кг. Отбоксировал 3 раунда и проиграв по очкам взял серебряную медаль на Чемпионате Мира. Кирилл хочет вернуться в следующем году за золотом.