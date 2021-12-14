В Муроме на железной дороге задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях сотрудники транспортной полиции Мурома задержали 39-летнего мужчину, который был заподозрен в распространении наркотиков возле железной дороги.

Его доставили в дежурную часть линейного отдела, где в ходе досмотра обнаружили и изъяли 18 свертков из фольги с неким порошкообразным веществом и белыми комками. Позже эксперты установили, что веществом является наркотик «соль» массой 7,77 грама.

В ходе последующей работы оперативники обнаружили и изъяли 21 закладку с наркотиками, которые мужчина сделал для сбыта во Владимирской области. Вес обнаруженных наркотиков составил более 11 граммов.

Как установлено следствием, мужчина купил наркотики через мобильный мессенджер и планировал продавать на территории региона. В настоящее время по факту незаконного сбыта наркотических веществ на него возбуждено уголовное дело, сам подозреваемый на время следствия отправлен под арест.