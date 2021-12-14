За сутки с улиц Владимира вывезли больше 5 тысяч кубометров снега

Городские коммунальные службы продолжают очистку улиц Владимира от снега, который начал идти вечером 13 декабря и продолжался в ночь на 14 декабря. Работы по зимней уборке организованы круглосуточно и будет идти до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.

В ночь с понедельника на вторник 37 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами» распределили на дороги города песко-соляную смесь для предотвращения образования снежного наката. Утром на улицы города вышли 56 единиц техники и 60 дворников. Городские тротуары от снега расчищают 11 тракторов.

20 комплексных дорожных машин и 3 грейдера приступили к патрульной расчистке городских улиц от снега и их повторной обработке противогололедными материалами. Снег в места временного складирования вывозят 12 самосвалов. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено более 5000 куб. м. снега - самосвалы выполнили 305 рейсов.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

Кроме того, в управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни.

Телефон единой городской дежурно-диспетчерской службы — 05, ежедневно, круглосуточно.