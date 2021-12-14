В Кольчугинском районе владельца сельхозземли оштрафовали на 40 тысяч рублей

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, еще в первом квартире 2021 года из администрации Кольчугинского района в ведомство поступили материалы на владельца участка сельхозземли площадью в 54 гектара. Мужчину оштрафовали за плохое состояние земельного владения на 20 тысяч рублей, причем постановление он не обжаловал, но и штраф в срок не уплатил.

В результате материалы были направлены по месту нахождения должника — судебным приставам Москвы, и те возбудили исполнительное производство. Также на хозяина участка составили еще один протокол — за неуплату штрафа в срок, и в результате мировой суд признал его виновным, оштрафовав дополнительно на 40 тысяч рублей.