На пожаре в Ковровском районе погибла 92-летняя бабушка

13 декабря в 19.22 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Ковровском районе, деревне Восход, ул. Пролетарская, д. 2.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в доме. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Частично сгорела внутренняя отделка и имущество дома. На пожаре обнаружена 92-летняя погибшая женщина.

К ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 2 человек личного состава. Также привлекались на пожар муниципальная пожарная охрана 1 единица техники, 2 человека и войсковая часть 55443 1 единица техники 4 человека.

Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.