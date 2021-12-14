Во Владимирской области 14 декабря коронавирус диагностирован у 293 человек

Во Владимирской области 14 декабря лабораторно подтверждено 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

63 случая во Владимире, 37 - в Ковровском, 36 - в Муромском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 24 - в Александровском районах. По 16 заболевших в Вязниковском и Кольчугинском районах, по 15 в Суздальском и Петушинском районах, 10 - в Юрьев-Польском, 6 - в Меленковском, по 4 - в Селивановском и Камешковском районах, по 3 - в Гороховце и Собинском районе, по 2 - в Киржачском и Судогодском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 701 случай заболевания (17 851 сл. в г. Владимире, 8815 сл. в Гусь-Хрустальном, 8532 сл. о. Муром, 7082 сл. в Ковровском, 3947 сл. в Александровском, 3806 сл. в Петушинском, 3177 сл. в Юрьев-Польском, 3272 сл. в Вязниковском, 3297 сл. в Кольчугинском, 3213 сл. в Суздальском, 2509 сл. в Собинском, 2598 сл. в Киржачском, 1935 сл. в Меленковском, 1825 сл. в Гороховецком, 1609 сл. в Камешковском, 1361 сл. в Селивановском, 1055 сл. в Судогодском, 817 сл. в г. Радужном).