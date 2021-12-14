Во Владимире откроется фотовыставка монет с изображениями редких животных

фото предоставлено Банком России

Познакомиться с экспозицией «Драгоценный мир живой природы» можно во Владимирской областной научной библиотеке с 15 декабря.

Тематическая выставка рассказывает о монетах, выпущенных Банком России в разное время и посвященных животным, которые оказались под угрозой исчезновения. Всего с 1992 года было выпущено более 150 видов таких монет из драгоценных металлов в сериях «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

На выставке представлено 15 монет. Каждое фотоизображение сопровождается информацией о самой монете: виде металла, дате выпуска и тираже. А также о животных любопытных фактах их образа жизни и среды обитания.

- Образы редких и исчезающих животных на монетах Банка России это призыв к защите мира природы и его обитателей. На выставке можно увидеть, например, кита–сейвала, манула, снежного барса, красного коршуна, сахалинского осетра и дальневосточную черепаху. Их красота поражает и побуждает участвовать в сохранении нашего природного достояния!» отметила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.

Выставка «Драгоценный мир живой природы» будет работать до 17 января.