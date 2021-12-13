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Общество13 декабря 2021 16:13

В Ленинском районе построят воскресную школу

Разрешение на ее строительство дала городская администрация
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Религиозное образовательное учреждение планируется построить на Нижней Дуброве на участке площадью 2327 квадратных метров, рядом с будущей церковью. В октябре в областной столице прошли общественные слушания: жителей спросили, не против ли они передачи участка, предназначенного под жилищное строительство, на церковные нужды. Но слушания прошли незаметно, замечаний и предложений от жителей не поступило.

Напомним, построить храм на 200 прихожан на Нижней Дуброве решили в 2018 году, причем о появлении церкви в этом районе просили сами жители. Пока храм не построен, но рядом с ним уже запланирована церковная школа или православный детский сад, но сроки их появления пока неизвестны.