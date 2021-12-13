В Ленинском районе построят воскресную школу

Религиозное образовательное учреждение планируется построить на Нижней Дуброве на участке площадью 2327 квадратных метров, рядом с будущей церковью. В октябре в областной столице прошли общественные слушания: жителей спросили, не против ли они передачи участка, предназначенного под жилищное строительство, на церковные нужды. Но слушания прошли незаметно, замечаний и предложений от жителей не поступило.

Напомним, построить храм на 200 прихожан на Нижней Дуброве решили в 2018 году, причем о появлении церкви в этом районе просили сами жители. Пока храм не построен, но рядом с ним уже запланирована церковная школа или православный детский сад, но сроки их появления пока неизвестны.