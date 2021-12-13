В Петушинском районе на трассе М-7 частично восстановлено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», по состоянию на 16.40 удалось запустить движение по одной полосе на 128 километре федеральной трассы М-7 «Волга», где около 15.00 произошло ДТП с грузовой машиной. Работы на месте продолжаются.

Напомним — в районе трех часов дня 13 декабря водитель грузовой машины «Скания» врезался в разделяющий транспортные потоки барьер, после чего тягач с фурой перевернулись, перегородив проезд. К счастью, никто из людей не пострадал, но в результате на месте аварии скопилась пробка.

В настоящее время в ликвидации последствий аварии задействованы три спецмашины дорожной службы и пятеро рабочих.