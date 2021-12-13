В Ковровском районе водитель легковой машины погиб в ДТП с грузовиком

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 9.50 в районе дома №50 по улице Совхозной. По предварительной информации Госавтоинспекции, 71-летний водитель автомобиля «Мерседес» не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машину занесло.

Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком «Урал» под управлением водителя 1965 года рождения.

К сожалению, от полученных травм мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», скончался.

В настоящее время в Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.