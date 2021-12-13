Во Владимире от коронавируса привились более 157 тысяч человек

Как сообщает администрация города Владимира по информации облздрава, по состоянию на 13 декабря в столице региона первую привику от коронавируса сделали 157369 человек, из них второй компонент вакцины получили уже 145342 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в областном центре привито 68,4 процента взрослых от плана, в который входит задача сделать прививки 80 процентам всего взрослого населения региона, или 230113 жителям из 287641 человека.

В мэрии отметили, что Владимир остается лидером среди привившихся граждан старшего возраста — доля сделавших прививки людей возраста «60+» составляет в столице региона уже 61,3 процента.

Всего за время кампании по иммунизации во Владимир поступило 207422 компонента вакцины от коронавируса.