Исполнять обязанности директора департамента образования будет Светлана Болтунова

С 10 декабря обязанности директора департамента образования Владимирской области исполняет Светлана Болтунова. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр Авдеев.

Светлана Анатольевна Болтунова имеет большой опыт работы в департаменте образования, где с 1997 года прошла ступени служебного роста от инспектора, ведущего специалиста до заместителя директора. Ранее работала в школе № 19 областного центра и во Владимирском педагогическом колледже. Первое высшее образование получила во Владимирском государственном педагогическом институте по специальности «учитель биологии и химии».

Ранее исполнявшая обязанности директора департамента образования Елена Запруднова продолжает работу в должности заместителя директора этого ведомства.