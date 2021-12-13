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Общество13 декабря 2021 13:00

Исполнять обязанности директора департамента образования будет Светлана Болтунова

Распоряжение подписал Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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С 10 декабря обязанности директора департамента образования Владимирской области исполняет Светлана Болтунова. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр Авдеев.

Светлана Анатольевна Болтунова имеет большой опыт работы в департаменте образования, где с 1997 года прошла ступени служебного роста от инспектора, ведущего специалиста до заместителя директора. Ранее работала в школе № 19 областного центра и во Владимирском педагогическом колледже. Первое высшее образование получила во Владимирском государственном педагогическом институте по специальности «учитель биологии и химии».

Ранее исполнявшая обязанности директора департамента образования Елена Запруднова продолжает работу в должности заместителя директора этого ведомства.