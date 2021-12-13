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Общество13 декабря 2021 12:35

Владимирское УФСИН приняло на службу новых щенков

Вскоре они заменят собак, которые уйдут на пенсию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото УФСИН по Владимирской области

фото УФСИН по Владимирской области

На службу в УФСИН России по Владимирской области приняли породистых четырехмесячных щенков немецкой овчарки. Они прибыли из ведомственного племенного питомника служебного собаководства г. Казань.

Одиннадцати щенкам предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и заменить «ветеранов», которые уйдут на заслуженный отдых.

Содержание собак осуществляется в питомниках служебного собаководства на территории учреждения. Они ежедневно несут службу на вверенных участках вместе с закрепленными за ними инструкторами-кинологоми, которые их дрессируют и знают о своем питомце все, начиная от реакций собаки на любые внешние факторы и раздражители до любимых привычек и вкусовых предпочтений пса.

Каждый из новичков будет проходить сначала общий курс дрессировки (основные команды послушания), а затем специальный (по направлению деятельности, в котором собака будет задействована). Сегодня новобранцев уже забрали их новые наставники из числа кинологов исправительных учреждений Владимирской области.