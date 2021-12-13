Из-за ДТП на трассе М-7 закрыто движение в сторону Владимира

фото ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

13 декабря около 14.30 на 128-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Петушинском районе произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись легковой и грузовой автомобили. Грузовой автомобиль перегородил 2 полосы движения в сторону Владимира.

Объезд возможен по следующему маршруту: км 121 М-7 (поворот на Воспушку в Петушках), далее через Анкудиново с выходом на км 136 М-7 в Пекше.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП. На место направлена тяжелая техника.