В Кольчугинском районе осужден организатор подпольной нарколаборатории

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Кольчугинский городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю, обвинявшемуся в незаконной организации нарколаборатории по производству мефедрона в крупном размере.

Произведенные им и его подельниками наркотики продавались через тайники-закладки на территории Владимирской и Московской областей, а денежные переводы производились при помощи криптовалюты.

Нарколабораторию полицейские и сотрудники ФСБ «накрыли» в сентябре 2020 года, задержав все участников нелегального бизнеса. Тут же было изъято 9297,6 грамма мефедрона, а также предметы и документы, свидетельствующие о нелегальном сбыте наркотических веществ.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело, по результатам рассмотрения которого суд приговорил организатора нарколаборатории за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

В отношении остальных участников теневого бизнеса расследование продолжается.