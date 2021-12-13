В Гусь-Хрустальном девушка хранила в своем сарае 600 граммов наркотиков

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, 20-летняя жительница Гусь-Хрустального с июня по сентябрь хранила в своей хозяйственной постройке около 600 граммов наркотиков, которые у нее были изъяты.

Сама она полностью признала вину и раскаялась в совершенном преступлении.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.