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Происшествия13 декабря 2021 12:12

В Гусь-Хрустальном девушка хранила в своем сарае 600 граммов наркотиков

В результате она была задержана сотрудниками региональных главков МВД и ФСБ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, 20-летняя жительница Гусь-Хрустального с июня по сентябрь хранила в своей хозяйственной постройке около 600 граммов наркотиков, которые у нее были изъяты.

Сама она полностью признала вину и раскаялась в совершенном преступлении.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.