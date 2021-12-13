В Гусь-Хрустальном отменили прямые выборы мэра

В Гусь-Хрустальном завершилась история с отменой прямых выборов главы города. Депутаты местного Горсовета все-таки приняли решение их отменить и назначать теперь сити-менеджера.

Голосование по данному вопросу состоялось 13 декабря во время внеочередного заседания. За отмену прямых выборов мэра выступили 16 депутатов. Против было четверо. Еще один депутат в голосовании не участвовал.

Напомним, что история с принятием этого решения приняла серьезную огласку во владимирских СМИ. Об этом писали все без исключения. Против отмены прямых выборов главы города выступили участники публичных слушаний, состоявшихся чуть более недели назад. Однако к их мнению депутаты не прислушались.