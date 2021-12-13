Департамент спорта намерен вернуть муромского лыжника Ивана Якимушкина

Два спортсмена из Владимирской области будут выступать на зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине в феврале.

По словам директора департамента физкультуры и спорта Алексея Сипача, в конькобежном спорте выступит муромская спортсменка Елена Еранина, которая сейчас находится в Канаде на Кубке мира и борется за олимпийскую лицензию.

Еще один спортсмен из города на Оке, лыжник Иван Якимушкин на Олимпиаде будет выступать за Тюмень. Однако в департаменте заявили, что ведут переговоры по его возвращению.

- Теперь у нас условия не то, что были раньше. Мы тоже можем достойно финансировать спортсменов, создавать условия. Переговоры идут, но до олимпиады его не отпустят. Но мы знаем, что это наш муромский парень и мы будем за него болеть, - подчеркнул Сипач. - Но потом мы надеемся, что мы вернем его.