Во Владимире откроется выставка скульптора Игоря Черноглазова

17 декабря Заслуженный художник РФ Игорь Черноглазов представит на своей ретроспективной выставке в Большом зале Центра пропаганды изобразительного искусства около 50 работ.

Экспозиция выставки обещает быть очень разнообразной. Автор представит произведения, выполненные в разных техниках и жанрах: композиции, натюрморты, портреты. В основном – это станковая скульптура с применением гранита, мрамора, бронзы, фарфора, фаянса. Все знаковые скульптуры мастера можно увидеть в экспозиции, например серию «Арлекино» и женских фигур, в которых автор особое внимание уделяет сочетанию камня и бронзы. Стилистически его произведения очень разнородны, есть образцы фигуративного искусства, а есть и абстрактные композиции.

Цена билета: 50 - 100 рублей Выставка будет работать до 16 января.