Владимирцы смогут узнать об истории моды в куклах

С 16 декабря для владимирцев будет открыта выставка «История моды в куклах» из личной коллекции дизайнера Наталии Алёшиной (г. Орёл).

Ее коллекция начала формироваться в 1994 году с подаренной куклы Барби, а уже потом появилось увлечение именно коллекционной куклой. Самые старые из них в коллекции Наталии - производства 1978 года. На данный момент коллекция дизайнера насчитывает более тысячи ста экземпляров, и это уже куклы разных известных фирм.

На выставке в Центре ИЗО будут представлены куклы фирм Тоннер и Франклин Минт - это фарфоровые «интерьерные» и шарнирные виниловые куклы. В лучших традициях старинных кукол - пандор (куклы-манекены) современные фирмы, такие как «Маттел» («Барби»), Тоннер («Тайлер Вэнтворт»), Эштон Дрейк («Джин Маршал») создают своих чудесных кукол. Над многими из них работали признанные мастера-кукольники, художники по костюмам, получавшие призы на международных выставках. Три наряда, из представленных на выставке, в стиле «Марии Стюарт», «Изабеллы Баварской» и «Тюдор» созданы Наталией Алешиной.

Посетители выставки смогут увидеть какими были мужские и женские костюмы в разных странах в различные эпохи, а также проследить, как менялись с течением времени одежда, причёски, головные уборы, украшения и обувь у разных народов на разных континентах.

Цена билета: 150 - 200 рублей. Выставка работает по 23 января.