13 декабря 2021 года во Владимирской области умерли от коронавируса 17 человек

Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал новые данные по смертности от коронавируса в 33 регионе на 13 декабря. И после вчерашней нулевой смертности, все опять вернулось на круги своя. За сутки умерли 17 человек. Всего за период наблюдения в области отмечено 2847 летальных случаев.

Также по состоянию на 13 декабря в больницах региона действует 1900 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 65,4 процента из них занято (1242), свободны 658 коек. 58035 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 237 человек.

Напомним, что в области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 561 949 жителей региона, второй – 514 753 человека.