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Происшествия13 декабря 2021 9:10

Во Владимире на Содышке за два дня утонули два человека

Оба происшествия случились за последние сутки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, утром 12 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в районе улицы 8-я Линия обнаружен рыбацкий ящик и вещи, предположительно там утонул человек.

В ходе поисково-спасательных работ был обнаружен погибший — мужчина 1969 года рождения. В случившемся сейчас разбираются следователи.

А утром 13 декабря аналогичное сообщение пришло с участка Содышки в районе села Богослово. Очевидцы сообщили о тонущем мужчине, который гулял по тонкому льду с собакой.

Собаку вытащили, а вот ее хозяин ушел под воду, его тело в ходе поисков извлекли спасатели. В настоящее время личность погибшего устанавливается.