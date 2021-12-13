В Камешковском районе два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 13.05 на 5 километре автодороги между деревнями Хохлово и Ручей водитель легкового автомобиля «Киа» 1975 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой» под управлением 53-летнего водителя.

После удара «Тойоту» вынесло на соседнюю полосу, где в нее врезалась «Шевроле», за рулем которой находился водитель 1961 года рождения.

В результате травмы получили водитель «Шевроле» и его 59-летний пассажир. Обоих прибывшие на место врачи «скорой помощи» госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.