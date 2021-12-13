В Собинке лишенную родительских прав мать обязали купить сыну новое жилье

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Собинским надзорным ведомством была проведена проверка по заявлению опекуна несовершеннолетнего мальчика.

Прокуроры выяснили, что мать ребенка была лишена родительских прав, но до этого успела получить средства материнского капитала на покупку нового дома, доля в котором должна причитаться сыну.

Однако после лишения прав женщина новую жилплощадь так и не приобрела, хотя по закону обязанность обеспечить своего ребенка квадратными метрами за ней сохранилась. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав обязать женщину исполнить свою обязанность. Суд удовлетворил этот иск, а вот будет ли решение суда исполнено — покажет время. Исполнение судебного решения надзорное ведомство взяло на контроль.