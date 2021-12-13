Власти Владимирской области считают, что в Никологорской больнице все в порядке

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Врио заместителя губернатора Владимирской области Константин Баранов совершил рабочую поездку в поселок Никологоры Вязниковского района, чтобы на месте разобраться в ситуации, сложившейся в местной поликлинике. Напомним, что 7 декабря в ходе «Прямой линии» с главой региона местное население пожаловалось, что врачи уволились из больницы и работать некому. Константин Баранов встретился с местными жителями, а также персоналом поликлиники.

«Некоторых специалистов, у которых наступил пенсионный возраст, вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Несмотря на то, что сами врачи хотели остаться и работать», − рассказали никологорцы. Константин Баранов подчеркнул, что необходимо беречь кадры, особенно тех сотрудников, которые проработали в больнице десятки лет: «Уверен, что врачи, которые написали заявления об увольнении, вернутся. Мы с ними поработаем».

В настоящее время в поликлинике прием пациентов ведется в плановом режиме, отметил врио заместителя Губернатора. В самих Никологорах, как и в Вязниковском районе есть дефицит кадров. Возможно, туда прибудет десант специалистов, которых сейчас недостаёт. В первую очередь это терапевты, педиатры и реаниматологи.