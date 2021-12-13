Во Владимирской области ожидаются снег и потепление до -2 градусов

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 декабря владимирцев ожидает небольшой, местами умеренный снег и южный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -7 до -2 градусов по Цельсию.

В ночь на 14 декабря также ожидается снег, с температурой от -7 до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут от -6 до -1 градуса.

Водителям и пешеходам следует быть осторожнее, так как в течение двух дней на дорогах региона сохранится гололедица.