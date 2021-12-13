Страховые компании выплатили владимирцам за 9 месяцев 2,4 млрд рублей

Объем страховых выплат за 9 месяцев 2021 года во Владимирской области превысил аналогичный показатель прошлого года на треть, сообщают во владимирском отделении Центробанка России. Рост обеспечили договоры страхования жизни. Они составили более 40% от всей суммы выплат – 968,8 млн рублей.

Сборы в сегменте страхования жизни приблизились к 2 млрд рублей, увеличившись за год на четверть. Рост объясняется повышенным спросом на потребительские кредиты, для оформления которых нужна страховка. Сборы по ОСАГО остались на уровне предыдущего года – около 1,4 млрд рублей (рост на 4%). При этом сумма выплат автовладельцам по страховым случаям выросла за год на 40% и составила 846,5 млн рублей. Увеличение числа страховых случаев в Центробанке связывают с большей активностью владимирцев и более интенсивным использованием транспорта по сравнению с 2020 годом.

Хотя число новых договоров с января по сентябрь сократилось на 4%, до 703 тысяч полисов, в целом страховой рынок региона вырос на 10%. Сумма сборов по всем видам страхования приблизилась к 5,6 млрд рублей.