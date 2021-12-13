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Происшествия13 декабря 2021 6:59

В Петушках свидетель убийства обманул суд, опасаясь мести товарища

На днях за дачу ложных свидетельских показаний мужчина был осужден
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Петушинский районный суд вынес обвинительный приговор 33-летнему местному жителю, обвинявшемуся в даче заведомо ложных показаний в суде.

Как было установлено, мужчина видел, как его знакомый нанес удар ножом человеку, но в ходе судебного процесса петушинцец заявил, что ничего не видел. Сделал он это по двум причинам: во-первых, желая помочь товарищу, а во-вторых, опасаясь с его стороны мести.

Свою вину мужчина признал и раскаялся в обмане. В итоге суд приговорил его к шести месяцам обязательных работ с удержанием в доход государства 10 процентов от заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил. В областной прокуратуре уточняют, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки районного надзорного ведомства.