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Происшествия13 декабря 2021 6:39

В Карабаново молодой человек обманул фирму по выдаче микрозаймов

Парень взял кредит, предоставив ложные сведения о своем рабочем месте
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Александровского района возбудили несколько уголовных дел, фигурантом по которым проходит 26-летний житель Карабаново. Его обвиняют в мошенничестве и двух фактах краж.

По версии следствия, молодой человек решил получить деньги в долг и отправился в кредитную организацию, где взял микрозайм в 3000 рублей. При этом он предоставил неверную информацию о месте своей работы и своем доходе, а в действительности деньги отдавать не собирался.

Уже в ходе расследования обнаружилось, что парень может быть причастен к двум другим преступлениям. Так, он обвиняется в совершении в минувшем ноябре кражи из супермаркета — он прошел мимо кассы и пронес без оплаты продукты и спиртное. Во втором случае молодой человек, по версии дознавателей, похитил из магазина десять плиток шоколада.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сам молодой человек после задержания признал свою вину и раскаялся в совершенных преступлениях.