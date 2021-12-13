В Киржаче во время пожара в многоквартирном доме эвакуировано 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.24 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в многоквартирном доме по адресу: улица 40 лет Октября, дом 40. На место ЧП выехали 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

По прибытию на место было обнаружено сильное задымление внутри подъезда, и звено газодымозащитников направилось на разведку. Пожарные обнаружили очаг возгорания в квартире на третьем этаже, и вскоре локализовали и ликвидировали пламя, общая выгоревшая площадь составила 35 квадратных метров.

В ходе тушения из дома было эвакуировано 20 человек. Также не обошлось без пострадавших — медицинская помощь потребовалась мужчине 1977 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.