В Коврове в погребе гаража задохнулся мужчина

Вечером 11 декабря в Коврове произошло ЧП. Около 17.05 спасателям поисково-спасательного отряда города поступило сообщение о том, что нужно экстренно оказать помощь двум мужчинам, которые потеряли сознание в погребе одного из гаражей.

Как сообщает сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков, по прибытию выяснилось, что мужчины выпивали в гараже и решили включили бензогенератор, после чего спустили его в погреб. Один из мужчин полез в погреб, чтобы выключить бензогенератор. Но сразу же потерял сознание. Как оказалось, никакая вытяжка в погребе не работала.

Второй мужчина полез за первым, чтобы оказать ему помощь, но тоже потерял сознание. Один оставшийся на верху мужчина сообщил об этом в спецслужбы. На момент прибытия спасателей на месте находилась бригада скорой медицинской помощи. Дежурная смена включилась в дыхательные аппараты и спустилась в погреб за мужчинами.

Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Другого, к сожалению, спасти не удалось.

Спасатели напоминают, что использовать двигатели внутреннего сгорания можно только на улице и в помещениях, где предусмотрена для этого вытяжка.