Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 декабря 2021 13:02

По факту ДТП в Гороховецком районе возбуждено уголовное дело

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следователи Гороховецкой полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Гороховецком районе, в котором погибли пять человек.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что под утро 12 декабря в Гороховецком районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Хино". В результате аварии погибли водитель легковушки и четверо его пассажиров. В грузовике никто не пострадал.