По факту ДТП в Гороховецком районе возбуждено уголовное дело

Следователи Гороховецкой полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Гороховецком районе, в котором погибли пять человек.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что под утро 12 декабря в Гороховецком районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Хино". В результате аварии погибли водитель легковушки и четверо его пассажиров. В грузовике никто не пострадал.