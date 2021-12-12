На Владимирском инвестиционном конгрессе подписано 17 соглашений на сумму более 43 миллиардов рублей

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, у себя в социальных сетях подвел итоги Владимирского инвестиционного конгресса. По его словам, регион за три дня мероприятий в Суздале заключил соглашений, которые позволят создать 4 000 новых рабочих мест.

"На Владимирском инвестконгрессе мы подписали 17 соглашений на сумму более 43 млрд рублей. Сегодня подписали соглашение с технопарком «ИКСЭл» на 1,1 млрд рублей. На их площадке в Киржаче появится новый производственный корпус для резидентов. А это 210 новых рабочих мест. Соглашение с компанией «АВТ» – на 2 млрд рублей. В Кольчугино они организуют производство шинопроводных систем и создадут 142 новых рабочих места. Соглашение с компанией «Теплосеть-Импорт» – на 4 млрд рублей. Они реализуют сразу два проекта. В Вязниковском и Суздальском районах появятся предприятия по выпуску радиаторов. На каждом из объектов создадут по 250 новых рабочих мест. Соглашение с компанией «Николь-Пак Империал» – на 15 млрд рублей. Эти средства они инвестируют в строительство завода по выпуску картонной продукции в Гороховецком районе, а вместе с ним – в создание 200 новых рабочих мест", - подвел вкратце итоги Авдеев.